Via Dante una Fiat Panda finisce nel dehors di un bar

Nel pomeriggio, una Fiat Panda ha perso il controllo e si è schiantata nel dehors di un bar di via Dante. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La vettura si è fermata tra i tavoli esterni del locale, creando disagi per clienti e personale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici per mettere in sicurezza l’area.

. L'episodio è accaduto nel pomeriggio; l'uscita di strada del veicolo fortunatamente non ha causato feriti.Sul posto la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Una palma crolla su una sedia nel dehors di un bar, tragedia sfiorata a NerviUna grossa porzione della pianta si è staccata a causa del forte vento dal tronco dell’albero ed è precipitata. Nuova Fiat Grande Panda: nel 2027 sarà anche Abarth?Al momento la Fiat Grande Panda Abarth non è ancora un’auto ufficiale prodotta da Fiat o Abarth — ma si parla molto di possibilità future, rumor e... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Danno e furto in via Dante: l'ennesimo amaro risveglio di un automobilista - FoggiaToday; Causa un incidente e scappa: denunciato; Percorre via Battisti contromano, provoca un incidente e poi scappa a piedi, sei persone ferite. Dante Giacosa: Stellantis celebra il genio Fiat all’Heritage HubDante Giacosa, il genio sobrio della Fiat, rivive a Torino in una mostra che non è solo celebrazione, ma racconto vivido di un’Italia che ha imparato a muoversi, a sognare, a reinventarsi su quattro ... affaritaliani.it Memorial Dante Giacosa: papà delle Fiat più famoseNella Torre dell’Orologio inaugurata una suggestiva mostra fotografica, realizzata con il contributo del Centro Storico Fiat di Torino che ha concesso fotografie, disegni tecnici e manifesti. Lo ... affaritaliani.it In via Dante proseguono i #Lavori di fresatura e #Bitumatura. Dal 2 al sino al 6 marzo interessato il tratto piazza Repubblica - piazza San Benedetto, con operai al lavoro dalle 7.30 alle 17.30. #Cagliari x.com Manca poco all'inaugurazione della nuova biblioteca di viale Dante completamente ricostruita, ecco come sarà Comune di Piacenza - facebook.com facebook