Vi dico io quali sono i veri comuni montani

Un ex sindaco di un comune montano ha espresso il suo punto di vista sul recente decreto che ha modificato la mappa delle amministrazioni locali in zone di montagna. La sua opinione si concentra sui cambiamenti apportati e su come influiranno sulla gestione dei territori. La discussione riguarda le ripercussioni di questa riforma e la definizione dei comuni considerati montani.

Giorgio Mochi ex sindaco di Piobbico sul decreto Calderoli che ha ridisegnato la mappa dei comuni montani dice la sua. "I veri comuni montani della nostra provincia – spiega – sono: Serra Sant'Abbondio, Frontone, Cantiano, Piobbico, Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Frontino, Carpegna, Pietrarubbia, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme. Gli altri comuni entrati o che vogliono entrare nella lista del decreto Calderoli "sottraggono" fondi alle genti della montagna". Mochi non ha dubbi: "Ritengo che anziché fare una battaglia per inserire più comuni che andrebbero a tagliare fondi ai veri comuni montani, bisognerebbe fare la battaglia per diminuirli nei numeri e consentire ai comuni che definisco con "disagio", di ottenere altre agevolazioni.