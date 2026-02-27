Vetrina sfondata e incasso rubato | ennesimo colpo nella zona orientale
Nella zona orientale di Salerno, alle prime luci di ieri, ignoti hanno preso di mira il negozio Puppy Kit a Pastena, sfondando la vetrina e rubando l’incasso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, ma al momento non ci sono ancora indagini ufficiali o dettagli sulle eventuali responsabilità. La zona resta sotto osservazione dopo l’ultimo episodio di criminalità.
Nuovo furto nella zona orientale di Salerno: alle prime luci dell’alba di ieri, ignoti hanno preso di mira il negozio Puppy Kit, a Pastena. Dopo aver forzato la saracinesca dell’attività, il malvivente avrebbe sfondato la vetrina, per impossesarsi del fondo cassa. Bottino magro per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Con 3 euro ne vince 50mila: 'colpo grosso' nella zona orientale di Napoli
Ladri in azione nella notte a Chivasso: sfondata la vetrina di una focacceria, ingenti i danniNella notte di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i ladri hanno sfondato con un tombino la vetrina della Nuova Focacceria Genovese di via Arco a...