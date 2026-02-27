Vetrina sfondata e incasso rubato | ennesimo colpo nella zona orientale

Nella zona orientale di Salerno, alle prime luci di ieri, ignoti hanno preso di mira il negozio Puppy Kit a Pastena, sfondando la vetrina e rubando l’incasso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, ma al momento non ci sono ancora indagini ufficiali o dettagli sulle eventuali responsabilità. La zona resta sotto osservazione dopo l’ultimo episodio di criminalità.