Vestiti stonati a Sanremo

Durante la sfilata di Etro a Sanremo, i look proposti sono risultati particolarmente audaci e diversi dal solito, suscitando reazioni tra il pubblico presente. Tra gli ospiti, si è notato anche un noto stylist e influencer che ha attirato l’attenzione per il suo stile distintivo e originale, creando un contrasto evidente con gli abiti più convenzionali indossati dagli altri.

Un tempo c'era Loredana Bertè, ora Pilar Fogliati "zero chic", Laura Pausini contenuta a fatica nei suoi abiti Armani e Carlo Conti nero di smoking e di nervosismo. Un piattume senza stile. Per fare di un abito uno stile e una storia non ci vogliono solo grandi stilisti, ci vogliono anche vere personalità The show must go on, ma che strazio Sanremo. E questo Festival-flop non è solo colpa di Conti Alla sfilata Etro – bellissima, finalmente hanno lasciato mano libera a Marco De Vincenzo – siede anche Simone Guidarelli, stylist extraordinaire, influencer da qualche centinaio di migliaio di follower in proprio con un format, "Te lo dice Simo", che insegna ai non esperti la storia dei marchi e altre curiosità del momento.