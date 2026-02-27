Vertenza STIR senza sbocchi | lavoratori del Moscati ancora in attesa di inquadramento

Lavoratori del Moscati sono ancora in attesa di un inquadramento definitivo, mentre la vertenza STIR si trascina senza sviluppi concreti. La questione rimane bloccata davanti ai cancelli dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, senza segnali di risoluzione o incontri ufficiali. La situazione continua a creare tensione tra i dipendenti coinvolti, che attendono risposte chiare da tempo.

AVELLINO – La vertenza STIR resta lì, ferma, davanti ai cancelli dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. I lavoratori coinvolti continuano a chiedere una cosa precisa: l’applicazione di una disposizione regionale che, a loro dire, permetterebbe un inquadramento corretto e aprirebbe la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Moscati, presidio dei lavoratori dello STIRLe rivendicazioni dei lavoratori e la conseguente mobilitazione è tesa al riconoscimento della professionalità di operatori sanitari e alla...

Leggi anche: Avellino, STIR al Moscati: continuano le proteste dei lavoratori per il riconoscimento e la stabilizzazione