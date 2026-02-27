Il Bisonte Firenze si prepara a sfidare Macerata nei playoff, con Chiavegatti che afferma l'importanza di divertirsi in campo. La partita è un passaggio fondamentale per la squadra, che punta alla qualificazione e si concentra sulla determinazione e sulla concentrazione necessarie per affrontare questa fase. Le due formazioni si affrontano in un match che potrebbe decidere il loro cammino nel torneo.

Il playoff challenge segna l’avvio di una fase cruciale per Il Bisonte Firenze, pronto a confrontarsi con un percorso che mette in palio la qualificazione alla CEV Challenge Cup della prossima stagione. L’esordio è previsto domani alle 18 al Pala BigMat, dove la squadra affronterà la CBF Balducci HR Macerata. Il raggruppamento di Girone A resta in parte definito: oltre a Macerata, le altre due compagini saranno individuate tra la prima e la quarta miglior uscente dai quarti dei playoff scudetto, e la determinazione avverrà solo nella settimana successiva. Le bisontine apriranno la serie affrontando Macerata nelle due sfide iniziali, domenica e sabato 7 marzo alle 18, entrambe al Fontescodella. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Verso Firenze-Macerata nei playoff: Chiavegatti, "Dovremo divertirci in campo

Leggi anche: Playoff Challenge: Firenze, Macerata, Cuneo e San Giovanni in campo

Gattuso verso i playoff dell’Italia: «Tutta la Nazione ci sta aspettando. Dovremo arrivarci con la giusta mentalità e l’orgoglio di rappresentare questa maglia»di Redazione JuventusNews24Gattuso, ct dell’Italia, ha parlato così verso i playoff che si disputeranno a marzo per gli azzurri, opposti all’Irlanda...