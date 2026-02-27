Verona Rugby | addio al sogno meritocratico dopo anni di ostacoli

Il Verona Rugby annuncia la chiusura delle attività al termine dell’attuale stagione, segnando la conclusione di un percorso iniziato anni fa con l’intento di promuovere valori meritocratici. La decisione arriva dopo un periodo difficile, caratterizzato da vari ostacoli che hanno inciso sulla continuità del progetto sportivo. La squadra e i tifosi si preparano a salutare un capitolo importante della loro storia.

Verona Rugby: la fine di un sogno meritocratico Il Verona Rugby chiuderà i battenti al termine della stagione in corso. Una decisione che arriva dopo anni di sforzi, investimenti e tentativi di costruire un modello alternativo nel rugby italiano. La presidente Raffaella Vittadello ha spiegato in una lettera aperta che la scelta non è stata presa alla leggera, ma è il risultato di un percorso segnato da ostacoli, resistenze e silenzi. Fatti e dettagli: una chiusura sofferta La lettera di Vittadello è un atto d’amore e di dolore. In essa, la presidente ricorda come il progetto del Verona Rugby fosse nato con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani atleti, spesso esclusi dai canali federali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

