Verona-Napoli | McTominay out Anguissa c’è De Bruyne verso il rientro

Il Napoli si sta preparando per l’anticipo di sabato alle 18 al Bentegodi contro il Verona. McTominay è fuori, mentre Anguissa è disponibile. De Bruyne sta lavorando per il rientro, secondo il bollettino medico pre-gara. La squadra affronta questa partita con l’obiettivo di conquistare i tre punti e migliorare la sua posizione in classifica.

IL BOLLETTINO MEDICO PRE-VERONA. Il Napoli si prepara all’anticipo di sabato pomeriggio (ore 18:00) al Bentegodi contro il Verona di Sammarco con l’obbligo di vincere per rilanciarsi in zona Champions. Antonio Conte riceve finalmente buone notizie dall’infermeria: Frank Anguissa è recuperato dopo mesi di stop e andrà in panchina, mentre Romelu Lukaku lancia segnali incoraggianti avendo segnato una doppietta nel test contro il Giugliano. Si avvicina anche il rientro di Kevin De Bruyne, il cui ritorno in campo è fissato per il weekend del 7-8 marzo contro il Torino. La nota dolente riguarda Scott McTominay: l’infiammazione al tendine non è rientrata, lo scozzese non sarà convocato per Verona e il centrocampo sarà nuovamente affidato alla coppia Elmas-Lobotka. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

De Bruyne e Anguissa verso il rientro a marzoSono 46 le partite complessivamente saltate, finora, da Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa.

