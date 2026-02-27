Verona | arrestato ladro con tablet rubato proprietario lo blocca

A Verona, un tentativo di furto viene fermato sul nascere quando il proprietario interviene bloccando il ladro con il tablet rubato. L’episodio si verifica in via Aldo Ettore Kessler, dove un uomo di 34 anni viene fermato mentre cercava di impossessarsi di un’auto parcheggiata. La scena si conclude con l’arresto del sospettato.

Un furto sventato e un arresto a Verona: il proprietario blocca il ladro A Verona, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Aldo Ettore Kessler. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 25 febbraio, quando il proprietario del veicolo ha notato la presenza di uno sconosciuto all'interno dell'abitacolo e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Gli agenti, giunti sul posto in pochi istanti, hanno bloccato il 34enne, originario del Marocco, che è stato trovato in possesso di un tablet di cui non ha saputo giustificare la provenienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Livorno | Entra in un condominio per rubare una bici elettrica, il proprietario lo vede e lo blocca: arrestatoÈ stato scoperto mentre provava a rubare una bicicletta elettrica e ha provato in tutti i modi a fuggire ma il proprietario lo ha bloccato con...

Colpo notturno in discoteca . Proprietario blocca un ladroUn uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria aggravata dopo essere stato sorpreso all’interno di una...

Argomenti discussi: Furto al supermercato Aldi di Verona: 38enne arrestato; Sorpreso a rubare in un' auto sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agenti.