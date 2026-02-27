Verona | 28% di cibo scartato scuola a tavola per ridurre sprechi

A Verona si registra un’elevata quantità di cibo che viene gettato via nelle mense scolastiche, con circa il 28% dei pasti preparati che non viene consumato. La questione riguarda principalmente gli sprechi alimentari durante i pasti dei studenti, portando a riflettere sulle strategie adottate per ridurre questa perdita di risorse. La situazione ha suscitato l’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando possibili interventi.

Verona si trova di fronte a un problema di spreco alimentare nelle mense scolastiche: quasi il 28% dei piatti serviti finisce tra gli scarti. I dati del 2025, presentati mercoledì scorso, rivelano che su 87.675 piatti serviti in undici scuole campione, ben 24.368 sono stati scartati. L'iniziativa, parte del progetto La scuola a tavola, punta a migliorare l'educazione alimentare e ridurre gli sprechi. L'assessora alle politiche educative, Elisa La Paglia, ha sottolineato l'importanza del monitoraggio, durato cinque settimane e condotto su ogni pietanza servita. L'obiettivo è coinvolgere cuochi, insegnanti e famiglie per costruire un'alleanza educativa che renda il servizio mensa più sostenibile e gradito agli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

