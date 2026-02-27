’Verdi Passioni’ mostra mercato Festival del Cioccolato e arte

Questo fine settimana, a Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, si svolge ‘Verdi Passioni’, una mostra mercato dedicata a cioccolato, arte e moda. L’evento raccoglie espositori e appassionati in un’occasione per scoprire prodotti artigianali e novità nel settore. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando visitatori di tutte le età interessati a scoprire le creazioni locali e internazionali.

Il verde, il cioccolato, l'arte, la moda: è ampio il ventaglio degli eventi in programma questo fine settimana a Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Aria di primavera a Modena: domani e domenica, al quartiere fieristico, c'è ' Verdi Passioni ', IX edizione della mostra mercato di piante, fiori, giardini, attrezzatura per il giardinaggio e la piccola agricoltura. E in contemporanea, ' Pet Expo e Show ', dedicato a tutte le specie animali, per imparare a rispettarle e prendersi cura di loro. A Vignola, oggi e domani al circolo Arci Ribalta, c'è 'Reff Animazioni', dedicato al rapporto immagine e suono nel cinema d'animazione d'autore, mentre a Campogalliano, al Museo della Bilancia, domenica ci si immerge tra bilance, manifesti e stampe, partendo dalla nuova pubblicità di Achille Lucien Mauzan.