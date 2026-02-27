vendite di smartphone in calo nel 2026 per carenze di ram

Nel 2026 le vendite di smartphone registrano un calo a causa di carenze di RAM che interessano diversi settori dell’elettronica di consumo. Questa carenza si riflette sui volumi di vendita e sui prezzi di mercato, modificando le dinamiche del settore. Aziende e consumatori si trovano a dover affrontare le conseguenze di un’offerta limitata di componenti essenziali.

la carenza di ram sta rimodellando il panorama dell'elettronica di consumo e coinvolge trasversalmente molti comparti, con effetti tangibili sulle vendite e sui prezzi. nel settore degli smartphone, la domanda mostra segnali di rallentamento a fronte di costi dei componenti in aumento, alimentati dalla disponibilità limitata di memoria. analisi recenti indicano una situazione incerta, ma prospettive di recupero non mancano per il medio periodo. l'impatto della carenza di ram sul mercato degli smartphone. la carenza di ram influisce sull'intero segmento, contribuendo a una crescita dei prezzi e a una compressione della domanda. i dispositivi mobili diventano meno accessibili per alcuni consumatori, mentre i produttori cercano di bilanciare offerta e costi con politiche di prezzo diverse tra regioni e marchi.

Scarsità di ram provoca crisi nei smartphone: mercato in calo del 13%in un contesto globale segnato da una crisi della memoria, la disponibilità di RAM e di memorie di archiviazione sta influenzando in modo...

RAM Crisis 2026 — The Truth Behind the DRAM Supply Crunch

