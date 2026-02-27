Un nuovo volto si aggira tra le strade di Modena, portando con sé storie di un passato lontano e di un presente che si intreccia con la città. È un ambasciatore, arrivato dall’Argentina, che ha scelto di restare tra noi, senza perdere di vista le sue radici. La sua storia si sta scrivendo giorno dopo giorno, e le sue parole potrebbero un giorno raccontare molto di più di quanto si immagini.

Rabotti Forse lui non lo sa, che in fondo è ’colpa’ nostra, del Carlino. Chissà se glielo hanno raccontato quando arrivò, e come parlerà di Modena nella sua autobiografia Gracias a la vida, in uscita a maggio per Feltrinelli. Ne dirà benissimo, non abbiamo dubbi. Di sicuro nel momento più alto della sua carriera sportiva, dal tetto sul mondo che si vede dai cinque cerchi olimpici, Julio Velasco ha già ricordato pubblicamente che questa è la città che gli ha cambiato l’esistenza, anche se adesso vive sui colli alla periferia di Bologna. "Io mi considero un modenese in giro per il mondo, questa è la mia città adottiva e qui ho sempre mantenuto tante amicizie", disse nel 2022 al momento di essere premiato in Comune con il ’Grosso d’argento’, una moneta modenese del tredicesimo secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Velasco uno di noi. L’ambasciatore di Modena venuto dall’Argentina

