Vannacci | Se fallisco alle elezioni mollo la politica – Il video

L’europarlamentare ha dichiarato durante un’intervista al Festival di Sanremo che, in caso di fallimento alle prossime elezioni, abbandonerà la politica. Ha aggiunto che considera un fallimento una sconfitta che dimostra di non essere adatto a questa attività. La sua candidatura con il movimento Futuro Nazionale è al centro delle sue dichiarazioni.

«Se fosse una catastrofe, vuol dire che non sono idoneo a questa attività». Così, ospite a Pulp l’europarlamentare Roberto Vannacci, al Festival di Sanremo, ammette che se la sua Futuro Nazionale non raccoglierà granché dalle prossime elezioni in cui correrà lascerà la politica. «Mi ricordo i cantautori De Andrè, De gregori, che ascoltavo qualche anno fa. Visto che sono un boomer», ammette l’ex generale, presente alla kermesse tra il pubblico nella serata delle cover. «I pezzi in gara? Non li conosco, non ho visto finora le serate. Ero impegnato con il lancio di questa nuova esperienza (Futuro Nazionale, la sua piattaforma politica ndr). Ho avuto le serate impegnate», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online

I sondaggi politici sul partito di Vannacci: cosa rischia il centrodestra alle elezioniFuturo nazionale, lo schieramento fondato da Roberto Vannacci, potrebbe strappare voti al centrodestra - soprattutto Lega e Fratelli d'Italia.

Leggi anche: Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, quanto prenderebbe il nuovo partito alle elezioni secondo i sondaggi

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Vannacci in platea a Sanremo? La Rai dice nessun invito ufficiale ma il generale è già nella cittadina ligure. Il governatore Bucci: Se lo incontro? Gli dico ...Il generale è già nella cittadina ligure ma la Rai nega inviti ufficiali. Bucci: Se lo incontro gli dico benvenuto in Liguria ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Vannacci: La guerra è costata all’Italia 4-5 miliardi. Strategia fallimentareRoberto Vannacci (Photo by Mauro Scrobogna /LaPresse) La coalizione di governo dovrebbe ripensare soprattutto ... msn.com