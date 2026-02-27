Oggi riflettiamo su un passo del Vangelo che invita alla riconciliazione prima di rivolgersi a Dio in preghiera. È un messaggio che ci spinge a fare i primi passi per superare le incomprensioni e ritrovare la pace con gli altri, considerando che il modo in cui ci avviciniamo a Dio passa anche dalla nostra capacità di perdonare e di lasciar andare le tensioni.

Meditiamo il Vangelo del 27 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù ci fa andare oltre la semplice osservanza della legge e ci porta verso una giustizia più profonda, che nasce dal cuore. Non è sufficiente non uccidere: serve disinnescare ira, disprezzo e rancore. La riconciliazione diventa priorità assoluta, prima ancora dell’offerta sull’altare. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 27 febbraio 2026: riconciliarsi prima di pregare

Vangelo del 27 gennaio 2026, Gesù:«Ecco chi sono mia madre e i miei fratelli»Meditiamo il Vangelo del 27 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Vangelo del 21 febbraio 2026: il cuore della missione di GesùMeditiamo il Vangelo del 21 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

A Young Heart Preparing for First Reconciliation

Discussioni sull' argomento Venerdì 27 febbraio 2026 | don Luca Crespi commenta il Vangelo del giorno; Un legame si ricostruisce in due - 27 febbraio 2026; 27 Febbraio 2026 – Commento al Vangelo; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 27/02/2026.

Commento al Vangelo del 27 Febbraio - facebook.com facebook

Vangelo e commento di oggi 25 febbraio x.com