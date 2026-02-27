Vandalismo alle superiori Romoli | 250mila euro di manutenzioni I presidi devono scoprire i colpevoli

Durante il consiglio provinciale del 26 febbraio, si è parlato di atti di vandalismo nelle scuole superiori della zona, con un focus sui costi di manutenzione che si aggirano intorno ai 250mila euro. Romoli ha sottolineato l’importanza che i dirigenti scolastici adottino misure per individuare chi si rende responsabile di questi comportamenti. La discussione ha coinvolto anche possibili strategie di prevenzione e controllo.

Nel consiglio provinciale del 26 febbraio, Alessandro Romoli ha affrontato il tema vandalismo nelle scuole superiori della Tuscia, dopo la riunione con la consulta avvenuta la scorsa settimana. Il presidente della Provincia ha tracciato un bilancio amaro ed economicamente gravoso per la comunità.