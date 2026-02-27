Valentin Carboni subisce un altro bruttissimo infortunio il suo 2026 è finito | stop di otto mesi

Valentin Carboni si è infortunato durante una partita e ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore dell’Inter, in prestito al Racing, dovrà fermarsi per almeno otto mesi. L’infortunio significa che il suo 2026 si concluderà anticipatamente, impedendogli di scendere in campo per il resto della stagione.

Valentin Carboni ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Stop di almeno otto mesi per il calciatore dell'Inter in prestito al Racing: il suo 2026 è praticamente finito.