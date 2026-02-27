Vacanze sulla neve per 9,1 milioni di italiani. Giro d'affari da 6,7 miliardi

Quest'inverno, più di nove milioni di italiani hanno deciso di trascorrere le vacanze sulla neve, attirandoli anche le Olimpiadi invernali. La spesa complessiva per queste attività ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro. Numeri che dimostrano come la passione per le località montane continui a essere forte, nonostante le variazioni stagionali e le difficoltà del settore.

