Usa spray al peperoncino nel cortile della scuola Tre ragazze intossicate

Nella mattinata di ieri, all’interno di un istituto scolastico, si è verificato un episodio che ha coinvolto l’uso di spray al peperoncino da parte di alcune studentesse nel cortile. Tre ragazze sono rimaste intossicate e hanno richiesto assistenza medica. La situazione è stata gestita immediatamente dalle autorità scolastiche e dai servizi di emergenza, garantendo la sicurezza degli altri studenti presenti.

Un episodio increscioso, ma prontamente governato con senso delle istituzioni e rigore educativo, ha segnato la mattinata di ieri presso l'Istituto Cennino Cennini di Colle. A renderlo noto è stato lo stesso preside, Pier Luigi Fiorentini, che con trasparenza e senso di responsabilità ha ricostruito l'accaduto. "È accaduto ieri mattina, durante l'intervallo delle 12. In quel frangente i ragazzi possono stare nel cortile. Tra questi, si tratta di circa 950 alunni ed il prossimo anno il numero aumenterà, c'è stato un soggetto che ha portato uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato all'aperto". Il gesto, compiuto da uno studente minorenne, ha coinvolto in particolare un gruppo di ragazze che si trovavano nelle immediate vicinanze.