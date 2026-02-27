Uomo scomparso a Rassina | ore di apprensione per Sergio Focardi

A Rassina, le autorità sono alla ricerca di Sergio Focardi, uomo scomparso questa mattina intorno alle 10:00. La famiglia ha segnalato la sua assenza e si stanno svolgendo le ricerche nel territorio. Finora, non ci sono tracce dell’uomo e le forze dell’ordine stanno monitorando diverse aree. La scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Sono ore di forte preoccupazione a Rassina per la scomparsa del signor Sergio Focardi, uscito di casa questa mattina intorno alle ore 10:00 e non ancora rientrato. L'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nelle prime ore della giornata senza fare ritorno per il pranzo, circostanza che ha immediatamente allarmato i familiari. Con il passare delle ore, l'apprensione è cresciuta e la famiglia lancia ora un appello urgente alla comunità. Chiunque lo avesse visto o fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero: 35 783 5053 In alternativa, è possibile avvisare direttamente i familiari. Si chiede la massima collaborazione e condivisione dell'appello, nella speranza che Sergio possa fare presto ritorno a casa sano e salvo.