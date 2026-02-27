Oggi, venerdì 27 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone da opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. L'appuntamento di oggi è stato frizzante, con scontri nel Trono Over, dove Paola ha rifiutato di lasciare lo studio con Edoardo, e con Ciro Solimeno nel Trono Classico, che ha eliminato una delle corteggiatrici. La puntata di Uomini e Donne si apre con un confronto infuocato a tre tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori Matteo e Alessio, iniziato nella puntata di ieri. La tensione era già nell'aria: Matteo non ha digerito il fatto che la tronista l'abbia portato a conoscere sua madre subito dopo essersi baciata con Alessio il giorno prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Edoardo chiede a Paola di uscire e scoppia il finimondo

Leggi anche: Uomini e donne, Mario torna su Cinzia: in studio scoppia il finimondo

Uomini e donne, Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondoLa tronista si trova a fare i conti con le reazioni esplosive dei suoi corteggiatori.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026: Alessio e Gianni discutono, Sara bacia un corteggiatore; Chi è Paola Fatuzzo, dama di Uomini e Donne/ Età, lavoro, figli e il rapporto con Edoardo; Uomini e donne, puntate 23-27 febbraio: Edoardo sceglie Paola e riceve un no, Sara bacia.

Edoardo Nestori, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Età, ex moglie, figlia Stella, lavoroTutto quello che c'è da sapere su Edoardo Nestori, cavaliere del trono over di Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il massacro di Paola, la dama contro tutti!Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 27 febbraio 2026 su Canale 5, Paola rifiuta di uscire con Edoardo e viene attaccata da tutti. comingsoon.it

«Senti cornacchia ti devi abbassare…Vola basso perchè stai urlando…L’ha capito tutta Italia a te di questo uomo non interessa niente…Perdila di vista…» L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto Paola ed Edoardo al centro dell’attenzione. Edoardo ha a - facebook.com facebook

Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Tina e Gianni smascherano Mario e Cinzia, tre addii nel Trono Over e bacio nel Classico x.com