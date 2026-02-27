Uno dei più grandi in Europa Paura per il progetto del centro islamico a Venezia

A Venezia si discute della possibile costruzione di un grande centro islamico, che includerebbe una moschea considerata tra le più grandi d'Italia e d'Europa. Il progetto prevede l'erezione di una struttura di notevoli dimensioni e importanza, attirando l’attenzione di diverse parti interessate. La realizzazione della moschea è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge varie istituzioni e cittadini.

La comunità islamica di Venezia ha opzionato un terreno del valore di 1.5 milioni di euro per una moschea da 1.500 persone Ci sarebbe in progetto la costruzione di una grande moschea, “uno dei più grandi centri islamici d'Italia e d'Europa” a Venezia. A darne notizia è una pagina Facebook “Moschea di Venezia”, e sebbene, come riferisce il Gazzettino, non ci sia ancora un progetto depositato in Comune, si sta già facendo pubblicità nella comunità islamica di questo progetto. “Attualmente siamo alla fase finale di acquisto di circa 7.840 metri quadri del terreno previsto per la moschea. Allo stesso tempo, per grazia di Allah, il disegno iniziale della moschea è già stato completato”, dicono dalla comunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ethan Hawke afferma che il suo prossimo progetto sarà: "Uno dei più grandi film mai realizzati"Ethan Hawke, storico collaboratore di Richard Linklater, descrive il loro prossimo progetto insieme come un lavoro destinato a segnare una carriera...

Google risolve uno dei più grandi problemi del widget at a glanceQuesto approfondimento esamina l'implementazione della modalità ad alto contrasto per il widget at a glance sui dispositivi Pixel.

