Università Ccum | 939mila euro da Mur premio a modello virtuoso dei Collegi di merito

L’Università ha ricevuto un premio da parte di Mur per un importo di 939mila euro. Il riconoscimento è stato assegnato a Ccum, che gestisce i Collegi di merito. Questi colleghi supportano ogni anno migliaia di studenti meritevoli in tutta Italia. La somma rappresenta un investimento diretto nel modello di supporto agli studenti.

“Un segnale tangibile di attenzione verso un modello che ogni anno supporta migliaia di studenti meritevoli in tutta Italia”. Così Carla Bisleri, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, esprime l’apprezzamento della CCUM per lo stanziamento disposto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che destina 939.209 euro ai Collegi Universitari nell’ambito dell’investimento del MUR a sostegno del diritto allo studio. L’ammissione avviene infatti secondo criteri di merito che premiano la carriera scolastica e accademica, le motivazioni personali e l’impegno extrascolastico. Nei Collegi Universitari di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

