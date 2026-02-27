Undicenne rischia di soffocare a scuola | salvato dall’intervento dell’insegnante

Un ragazzino di 11 anni, studente in una scuola media di Piscina, nel Torinese, ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di cibo. L’insegnante presente in classe è intervenuto prontamente e ha aiutato a liberare le vie respiratorie del ragazzo, evitando che la situazione si aggravasse. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma il minore è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

Tragedia sfiorata in una scuola media di Piscina, nel Torinese, dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di cibo. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi e ha richiesto l'intervento del personale sanitario. Secondo quanto riferito, non è ancora chiaro se l'11enne abbia mangiato un biscotto o una merendina. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento tempestivo di un insegnante: il docente ha infatti praticato le manovre disostruttive, consentendo al ragazzo di riprendere a respirare. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda zero. All'arrivo dell'ambulanza il giovane respirava normalmente, era vigile e cosciente.