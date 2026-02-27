Una vita con Scarponi La pappagallina Frankie morta bruciata nel rogo

Una vita condivisa con Scarponi si interrompe con una tragedia: la pappagallina Frankie, amata compagna di tanti momenti, è morta in un incendio. La sua presenza ha accompagnato giorni e ricordi, diventando un simbolo di affetto e fedeltà. La storia di Frankie si conclude in modo drammatico, lasciando un vuoto tra chi l’ha conosciuta e amata.

Frankie è stata un po’ come Hachiko, il cane Akita diventato famoso per aver atteso ogni giorno, per quasi dieci anni, il suo padrone scomparso alla stazione di Shibuya. La pappagallina gialloazzurra quel maledetto 22 aprile del 2017, quando il campione di ciclismo Michele Scarponi morì investito da un furgone durante un allenamento nella sua Filottrano, si fermò ad attenderlo come suo solito all’incrocio. Per salirgli in spalla come amava fare, accompagnandolo nella sua attività atletica. Tornò anche il giorno dopo. E il giorno dopo ancora nella speranza di volare al suo fianco. Ma Michele purtroppo non c’era più. Frankie invece c’è sempre stata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una vita con Scarponi. La pappagallina Frankie morta bruciata nel rogo Leggi anche: Incendio in un capannone: morta la pappagallina Frankie, fedele compagna di allenamento di Michele Scarponi Morta Franky, la pappagallina che seguiva Michele Scarponi nell’incendio in aziendaFilottrano (Ancona), 26 febbraio 2026 – Seguiva Michele Scarponi in ogni suo allenamento, mentre il ciclista pedalava tra le strade di Filottrano. Discussioni sull' argomento Una vita con Scarponi. La pappagallina Frankie morta bruciata nel rogo; Addio a Frankie, la pappagallina sempre al seguito di Michele Scarponi; Addio a Frankie, la pappagallina che volava accanto a Michele Scarponi; Kilian Jornet, leggenda dello sci alpinismo, sa bene che la grinta vince sempre. ... Si sta svolgendo in questo momento la presentazione del libro "La vóita dròinta – La vita dentro" (Pazzini Editore), di Lorenzo Scarponi, in collaborazione con "Lingue di Confine", a cura di Fabio Bruschi #visitsantarcangelo - facebook.com facebook