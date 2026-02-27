una proroga per tutelare i cavatori

Il Pd di Carrara si schiera a sostegno della sindaca Serena Arrighi riguardo alla modifica del disciplinare dell’articolo 21, in risposta alle recenti critiche sulle proroghe relative alle scadenze per la lavorazione del materiale. La questione riguarda le decisioni prese per garantire continuità alle attività dei cavatori e la gestione delle tempistiche nel settore. La discussione si concentra sulle modalità di tutela e sviluppo delle attività locali.

Sulla modifica al disciplinare dell’articolo 21 il Pd di Carrara fa quadrato attorno alla sindaca Serena Arrighi, che in questi giorni ha ricevuto critiche per le proroghe sulle scadenze sulla lavorazione in loco del 50% del materiale. "Eravamo stati chiari al momento dell’avvio della tracciabilità in consiglio comunale: il 50% è un obiettivo da raggiungere - scrivono dal Pd -, ma non intendiamo usarlo come una tagliola, noi pensiamo che chi ha investito e sta migliorando i suoi risultati non vada lasciato indietro. Tra le prime 10 imprese che non hanno raggiunto il 50 %, ma dai dati a disposizione hanno avuto significativi miglioramenti nella lavorazione in loco, ci sono circa 300 occupati, quasi il 50% dei lavoratori al monte - proseguono dal Pd -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

