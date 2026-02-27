Una preghiera per la pace in Cattedrale | si ricorda il quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina

Mercoledì 4 marzo nel Duomo di Ravenna si svolgerà una messa presieduta dall’arcivescovo e una preghiera con la comunità ucraina per ricordare il quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge nel contesto di una cerimonia religiosa dedicata alla pace. La celebrazione si tiene nel centro religioso della città, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti della comunità ucraina.

Mercoledì 4 marzo si terrà nel Duomo di Ravenna la Messa presieduta dall'arcivescovo e la preghiera con la comunità ucraina Anche Ravenna prega per la pace. La Diocesi ha aderito all'iniziativa di preghiera del Consiglio delle conferenze episcopali europee che nel tempo di Quaresima unirà i fedeli del vecchio continente in una "staffetta" di celebrazioni eucaristiche per invocare la pace. L'iniziativa è partita il 18 febbraio, giorno delle Ceneri, proseguirà fino al 2 aprile e toccherà l'Italia mercoledì 4 marzo. L'arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni presiederà una Messa con questa intenzione di preghiera alle 8 in Cattedrale. In serata,... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Roma, la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerraNel giorno del quarto anniversario della guerra, la comunità ucraina di Roma si è ritrovata in piazza dell'Esquilino. Leggi anche: Ucraina, vertici Ue a Kiev nel quarto anniversario della guerra: "Pace giusta e duratura"