Una pietra contro l’auto nei controlli spunta anche della droga

I carabinieri sono intervenuti ieri sera a Udine, in zona borgo Stazione, dopo che un uomo aveva danneggiato un’auto parcheggiata lungo la strada. Durante i controlli, è stata trovata anche della droga. L’uomo aveva posato una pietra contro il veicolo e, in seguito, sono stati trovati sostanze stupefacenti tra i suoi effetti.

Intervento dei carabinieri nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio, in zona borgo Stazione, a Udine, dove un uomo ha danneggiato un'autovettura regolarmente parcheggiata lungo la strada. Un 30enne extracomunitario, senza fissa dimora in Italia, ha scagliato una pietra contro il parabrezza.