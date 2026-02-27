Una ’Pazza’ serata da tutto esaurito

Domani sera alle 21, il teatro comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo di prosa

Il teatro comunale di Cesenatico domani alle 21 propone lo spettacolo di prosa "Pazza", che ha registrato il tutto esaurito in fase di campagna abbonamenti, con l’adattamento e la regia di Fabrizio Coniglio. È un’opera carica di tensione e riflessione, che esplora i segreti di una famiglia borghese e affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione potente e attuale. Scritto nel 1980, il testo di Tom Topor è noto anche per la sua fortunata trasposizione cinematografica con Barbra Streisand e Richard Dreyfuss, che lo rese un classico del genere drammatico. La protagonista è Claudia Draper, interpretata da Vanessa Gravina, una squillo di lusso accusata dell’omicidio di un cliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

