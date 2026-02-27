Un gruppo di ricercatori sta lavorando a una nuova rotta verso lo spazio, concentrandosi su progetti che vanno dall'esplorazione di Marte e della Luna alle sperimentazioni in microgravità. I membri del team stanno sviluppando tecnologie e metodi per migliorare le missioni spaziali, coinvolgendo diverse discipline scientifiche e tecniche. Il loro obiettivo è ampliare le capacità di ricerca e di intervento oltre l'atmosfera terrestre.

Dall’esplorazione di Marte e della Luna alla ricerca in microgravità, il gruppo amplia competenze e ricavi, affiancando allo sviluppo industriale progetti di welfare e responsabilità sociale Il gruppo Fae Technology di Gazzaniga, specializzata in elettronica embedded, entra nel settore spaziale grazie all’acquisizione del 100 per cento della livornese Kayser Italia Srl e della sua controllata Kayser Space Ltd (UK). «Sebbene Fae possieda già tecnologia applicabile all’aerospace – sottolinea il presidente e amministratore delegato Gianmarco Lanza – Kayser Italia apporta l’heritage e il track record indispensabili, visto che opera nel settore spaziale fin dagli anni Novanta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ROTTE CONDIVISE. LO SPAZIO COME PALESTRA DI SOSTENIBILITÀ

