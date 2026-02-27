Una maratona di pugilato Stasera tredici incontri
Stasera a Ferrara si svolge una lunga serata dedicata alla boxe, con tredici incontri in programma presso la palestra Ferrara Boxe in via Bologna 306. L’evento inizierà alle 20 e si protrarrà per tutta la serata, offrendo agli appassionati un intenso spettacolo di pugilato. La serata promette un ritmo serrato e incontri di diversa intensità.
Maratona di pugilato stasera a partire dalle 20 presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306, dove si disputeranno la bellezza di 13 incontri. Ce n’è per tutti i gusti, con un torneo regionale Elite debuttanti che sarà preceduto da quattro match che vedranno protagonisti pugili della batteria del maestro Croce: Andrea Mantovani-Nicolò Maugeri (Mag Boxing Club), Arianna Motta-Eva Fabbri (Boxe Riccione), Dario Baroni-Michele Bezzi (Mag Boxing Club) ed Emanuele Bossa-Luca Fornari (Mag Boxing Club). Passando alla competizione regionale, questi gli incontri che coinvolgeranno gli atleti di Ferrara Boxe: Houssem Belhajaouina-Andrea Greco (Ravenna Boxe), Alex Peccenini-Riccardo Signoretti (Ring Side), Lorenzo Petino-Nikoli Lelaj (Ring Side) e Wilkin Carrasco-Roberto Fayez Soliman (Ravenna Boxe). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
