Un designer riminese ha creato il nuovo logo di Fendi, ispirato alla Colonna Traiana. La sua firma si aggiunge a un portfolio che include anche il progetto grafico del Teatro della Cometa, acquistato e restaurato da una stilista nel 2020. La sua influenza si manifesta in lavori che uniscono tradizione e innovazione, lasciando un'impronta riconoscibile nel mondo della moda e della cultura.

Maria Grazia Chiuri si era già affidata a lui per il Teatro della Cometa. Tutta la grafica dello storico teatro romano, che la stilista ha acquistato nel 2020 e poi ha restaurato, porta la firma del designer riminese Leonardo Sonnoli. E quando Chiuri, dopo aver lavorato per Valentino e Dior, è stata scelta come nuova direttrice creativa di Fendi – dove aveva iniziato la carriera di stilista, nel 1989 – non ha avuto dubbi. Ha chiesto a Sonnoli di aiutarlo, per realizzare il nuovo logo – e non solo – della storica maison. Logo che ha debuttato in questi giorni alla Milano fashion week, dove la sfilata di Fendi, la prima sotto la direzione di Chiuri, era tra le più attese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’firma’ riminese per Fendi. Il nuovo logo realizzato da Sonnoli: "Ci ha ispirato la Colonna Traiana"

Il nuovo logo ispirato alla livrea dei treniFrecciarossa ha presentato al binario 21 della stazione Centrale di Milano il suo nuovo logo, contestualmente al quinto Frecciarossa di nuova...

Dragon Ball: Hans Zimmer firma la colonna sonora del nuovo corto per i 40 anniNon è un semplice video celebrativo, ma una vera e propria lettera d’amore all’arte di Akira Toriyama.

Discussioni sull' argomento Una ’firma’ riminese per Fendi. Il nuovo logo realizzato da Sonnoli: Ci ha ispirato la Colonna Traiana; Fuba a Rimini: recensione del ristorante più divertente (e promettente) della Romagna; Senza consenso è stupro: la Cgil riminese in marcia il 28 febbraio per fermare il Ddl Bongiorno; Santarcangelo, anche il sindaco Sacchetti firma il patto per la candidatura di Forlì Capitale Italiana della Cultura.

Fall/Winter 2026-27 Show FENDI by Maria Grazia Chiuri In live streaming on February 25th at 2:00 pm CET © Colonna Traiana © Leonardo Sonnoli - facebook.com facebook