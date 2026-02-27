Il centrodestra ha presentato alle Camere una proposta di riforma del Rosatellum, con l’intento di assicurare una maggiore governabilità attraverso un premio di maggioranza e un limite massimo del 60% degli eletti. Il testo si inserisce in un contesto di cambiamenti politici che suscitano discussioni sul loro impatto, mentre il governo cerca di modificare le regole del sistema elettorale in modo da ottenere risultati più favorevoli.

Il centrodestra prova a cambiare la legge elettorale e presenta alla Camera e al Senato una riforma del Rosatellum con l’obiettivo dichiarato di garantire la “governabilità” attraverso un premio, con tetto massimo al 60% degli eletti. Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università “Federico II” di Napoli, è giusto, secondo lei, cambiare le regole del gioco a un anno dalle elezioni politiche? “No, ovviamente non è giusto, ma questo la maggioranza lo fa perché ritiene di presentare una proposta più favorevole alla sua sopravvivenza”. Le opposizioni dicono che si tratterebbe di un’uscita di emergenza, di una exit strategy del governo Meloni, che teme di perdere il referendum sulla giustizia e fa di tutto per blindarsi in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Una deriva in stile orbaniano con le riforme del governo”: parla il costituzionalista, Massimo Villone

“Inaccettabile scontro tra poteri, la politica delegittima le toghe”: parla il costituzionalista, Giuseppe Campanelli“Ritengo blasfemo sostenere che la riforma tenda a minare l’indipendenza e l’autonomia delle toghe”, ha affermato, nel suo intervento all’Anno...

Leggi anche: Governo, A.Meloni: le priorità del 2026 saranno le riforme

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Bce, passo indietro di Lagarde? Ecco perché è un'ipotesi concreta; Dal Cdm 1 miliardo per le regioni colpite dal ciclone Harry e via libera a dl bollette; Lo stile di Lana Del Rey: l’eredità di Sylvia Plath tra pop, moda e beauty; Una docente: Lezione frontale demonizzata a favore di progetti, dal 2008 c'è una campagna contro gli insegnanti.

Una deriva in stile orbaniano con le riforme del governo: parla il costituzionalista, Massimo VillonePer il costituzionalista Villone tra legge elettorale, riforma della giustizia, premierato e Autonomia c'è una deriva in stile orbaniano. lanotiziagiornale.it

L’Europa rischia una deriva in stile ICE americana, dicono le organizzazioni dei diritti umaniL'allarme di 75 ong: la stretta sulle espulsioni rischia di trasformare l’Europa in un laboratorio permanente di controlli, retate e sorveglianza diffusa ... dire.it

Tonino - Interessante il punto di vista di Massimo Villone. Oggi su Il Fatto Quotidiano. Buona lettura - facebook.com facebook

L'intervista al costituzionalista Massimo Villone: “Sarà un test politico: il No è un voto contrario anche all’autonomia differenziata e al premierato”. Di Ilaria Proietti x.com