Una bottiglia omaggio Arianna Fontana la campionessa olimpica dei record

Un'azienda ha regalato a Arianna Fontana una bottiglia omaggio e una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata. Paolo Scaroni ha consegnato i due regali alla campionessa olimpica dei record. La bottiglia e il vino sono stati consegnati in occasione di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto.

Una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata. Questo l'omaggio che Paolo Scaroni, presidente di Enel, uno dei main sponsor di Milano Cortina 2026, ha voluto fare ad Arianna Fontana, fuoriclasse azzurra dello short track, per festeggiare lo storico traguardo delle 14 medaglie olimpiche, record assoluto azzurro ai Giochi olimpici di tutti i tempi.