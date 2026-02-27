Una banca dati unica per la sanità pubblica | al via la nuova Anagrafe nazionale assistiti

Da domenica 2 marzo entrerà in funzione su tutto il territorio nazionale la nuova Anagrafe nazionale assistiti, un sistema che raccoglierà i dati di tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale. La piattaforma unica avrà il compito di gestire e conservare le informazioni relative ai cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari pubblici, diventando così il punto di riferimento centrale per la sanità pubblica.

Entrerà in funzione domenica 2 marzo, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, la nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), il sistema che diventerà il punto di riferimento unico per la gestione dei dati degli assistiti del Servizio sanitario nazionale. Prevista dal Dpcm del primo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Attivazione nuova anagrafe nazionale assistiti: sospesi alcuni serviziArezzo, 26 febbraio 2026 – In previsione dell’avvio del nuovo sistema di Anagrafe nazionale assistiti, anche sul territorio della Asl Toscana sud...

Sportello anagrafe assistiti dell'Asp chiuso il 21 gennaioLo sportello anagrafe assistiti del distretto sanitario, in via Alessandro La Marmora 23, resterà chiuso al pubblico anche mercoledì 21 gennaio, per...

