Un sabato speciale al Castel Baradello di Como

Un sabato al Castel Baradello di Como offre l’opportunità di scoprire un angolo di storia e natura a pochi minuti dalla città. Il Parco Regionale Spina Verde, che circonda la zona, rappresenta un punto di incontro tra paesaggi verdi e tracce del passato. Qui si può passeggiare tra sentieri immersi nel verde e ammirare le testimonianze storiche che arricchiscono il territorio.

Il Parco Regionale Spina Verde, cuore verde di Como e del suo Hinterland, a pochi minuti dal confine con la Svizzera e a 40 minuti da Milano, è un paradiso naturalistico ma anche un luogo incredibilmente ricco di testimonianze storiche. Un importante Castello Medievale da cui si gode di una vista. 🔗 Leggi su Quicomo.it

