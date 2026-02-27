Un premio ai vigili del fuoco dopo una vita passata in mezzo alle fiamme

Alla presenza delle autorità civili e militari, i pompieri di Monza hanno festeggiato oggi, 27 febbraio, il loro 87esimo anniversario dalla fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'occasione, il comando ha consegnato le onorificenze ad alcuni uomini che hanno passato la loro vita tra le fiamme. "Quest'oggi - spiega il neo comandante Michele Castore - siamo qui a celebrare per la prima volta la commemorazione dell'istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui festa è stata istituita con il decreto del 27 febbraio 2025. Per l'occasione desidero ringraziare tutto il personale, permanente e volontario, che si adopera risolvendo gli scenari di emergenza che si verificano quotidianamente, rispondendo alle esigenze e ai bisogni della comunità".