Un Forlì decimato ospita la lanciatissima Torres Miramari | Gara difficile in queste condizioni
Sabato alle 14:30, il Forlì giocherà contro la Torres al Morgagni, con il tecnico Alessandro Miramari che ha annunciato molte assenze tra i suoi giocatori. La squadra biancorossa si presenta in condizioni di emergenza, mentre la Torres, molto in forma, cerca una vittoria importante in vista della classifica. La partita si preannuncia difficile per i padroni di casa, già decimati prima dell’incontro.
Sarà un Forlì in piena emergenza quello che sabato alle 14:30 affronterà la Torres al Morgagni. Uno scontro diretto per la salvezza da non fallire per i biancorossi, ma il tecnico Alessandro Miramari arriva a questo match con una lista di assenze da far impallidire anche i tifosi più convinti.“La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ravenna-Forlì, la vigilia di Miramari: "Gara difficile, peccato per i paletti imposti ai nostri tifosi"Sarà come sempre un derby carico di pathos quello che andrà in scena sabato alle 17,30 allo stadio "Bruno Benelli" tra Ravenna e Forlì (diretta Sky).
Leggi anche: Forlì di slancio alla sfida di Guidonia. Ma Miramari frena: "Gara difficile"