Durante la terza serata di Sanremo 2026, un’improvvisa apparizione ha catturato l’attenzione del pubblico. La scena è stata caratterizzata da un momento inaspettato che ha lasciato tutti senza parole, suscitando grande curiosità tra gli spettatori e i presenti in sala. La presenza sul palco ha creato un po’ di scompiglio tra le fila dei partecipanti, generando un’evoluzione improvvisa della serata.

Un ritorno atteso 14 anni che si trasforma in un piccolo caso tecnico. La showgirl argentina appare a sorpresa con Samurai Jay in Ossessione, ma il sincrono non funziona. Andrà meglio nella serata cover? La sorpresa è arrivata all'improvviso dall'alto delle celebri scale. Belen Rodriguez è riapparsa a Sanremo 2026 durante la terza serata. Lo ha fatto per accompagnare l'esibizione di Samurai Jay. Il rapper è in gara con il brano Ossessione. La showgirl ha scelto un abito rosso fiammante per l'occasione. Ha pronunciato solo una breve frase della canzone. «Amo, stiamo correndo un po' troppo, facciamo lento» ha intonato al microfono.

© Iodonna.it - Un errore tecnico o troppa emozione?

