A Viareggio, le grandi strutture dei carri di Carnevale sono vere e opere d’arte, realizzate dai maestri carristi. La costruzione di queste creazioni comporta spesso costi elevati, dovuti alla complessità e alla qualità dei dettagli. Le sculture, realizzate con materiali vari, richiedono tempi e risorse considerevoli, rendendo il Carnevale un evento caratterizzato da una forte attenzione all’aspetto artistico e tecnico.

A Viareggio, le creazioni dei maestri carristi sono autentiche opere d’arte che, molto spesso, richiedono spese significative per la loro realizzazione. Ed è così che, nella città toscana, i carri allegorici possono raggiungere un valore che supera anche i 100 mila euro. È stato il caso, quest’anno, del carro di Prima Categoria «In bocca al lupo», firmato da Luca Bertozzi e ispirato a Cappuccetto Rosso, il quale è costato la ragguardevole cifra di 140mila euro. Il Carnevale di Viareggio, dopotutto, è considerato un evento culturale di grande spessore, oltre che una manifestazione dall’alto valore economico per la città, in grado di rappresentare una forte attrattiva per il turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Carnevale... "ricco"

