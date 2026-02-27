un adolescente di 14 anni sfida il cancro della pelle con un sapone da 50 centesimi

Un ragazzo di 14 anni ha deciso di affrontare un problema di salute legato al cancro della pelle utilizzando un sapone acquistato a 50 centesimi. In un laboratorio casalingo, allestito con scaffali pieni di reagenti, il giovane sperimenta mescolando vari composti chimici con la stessa serietà di un ricercatore esperto. La scena mostra un adolescente che si dedica con impegno a una prova insolita e personale.

C’è un laboratorio improvvisato, scaffali colmi di reagenti e un ragazzino di quattordici anni che mescola composti chimici con la stessa determinazione di un ricercatore senior. Heman Bekele, studente al primo anno della WT Woodson High School in Virginia, non passa i pomeriggi davanti ai videogiochi. Li passa a cercare una risposta scientifica a una delle ingiustizie più invisibili del mondo: il cancro della pelle che uccide nei Paesi poveri perché curarsi costa quanto un anno di stipendio. Il ricordo dell’Etiopia che ha cambiato tutto. Nato ad Addis Abeba e cresciuto negli Stati Uniti, Heman porta con sé un’immagine che non riesce a scrollarsi di dosso: lavoratori etiopi esposti per ore sotto un sole implacabile, senza protezione, senza consapevolezza del rischio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

