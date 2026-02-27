Nel 2025, il gruppo italiano Icam ha registrato un fatturato di 432 milioni di euro, segnando un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. L’azienda, specializzata nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao, ha continuato a potenziare gli investimenti e a sviluppare la propria presenza internazionale. Icam ha così consolidato la sua posizione di leader nel settore.

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Icam, gruppo italiano leader nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao, chiude l'esercizio 2025 con un fatturato di 432 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto all'anno precedente. Un risultato che conferma la solidità del modello industriale dell'azienda e la capacità di continuare a investire e crescere anche in un contesto di mercato complesso e caratterizzato da forti tensioni sui costi delle materie prime. In un contesto segnato negli ultimi anni da forti tensioni sul mercato del cacao, generate da cattivi raccolti, condizioni climatiche avverse e dinamiche speculative, il prezzo della materia prima ha registrato una volatilità senza precedenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un 2025 in forte crescita per Icam, rafforzati investimenti e sviluppo internazionale

