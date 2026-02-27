Ultras Salernitana | Gestione sciatta vogliamo chiarezza e Serie B

Gli ultras della curva Sud Siberiano hanno espresso preoccupazioni sulla gestione della Salernitana e annunciato che proseguiranno le contestazioni fino al ritorno in Serie B. La squadra sta attraversando una fase difficile e i tifosi si sono fatti sentire con dichiarazioni che chiedono maggiore chiarezza sulla situazione. La loro posizione si concentra sulla richiesta di risposte e di un cambio di rotta.

La Salernitana attraversa una crisi profonda, con gli ultras della curva Sud Siberiano che promettono contestazioni fino al ritorno in Serie B. La società, nonostante l'ingaggio dell'allenatore Serse Cosmi, non riesce a placare il dissenso dei tifosi, che accusano la proprietà di una gestione sciatta e priva di visione. La curva Sud Siberiano ha pubblicato un duro comunicato in cui si parla di sciatteria e di una gestione lontana anni luce da ciò che Salerno merita. La contestazione, che proseguirà finché la Salernitana non tornerà in Serie B, nasce da una gestione sportiva ed economica discutibile, culminata in due retrocessioni e nella distruzione di quanto costruito negli ultimi anni.