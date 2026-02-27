Ultimo SmackDown prima della Elimination Chamber | match e anticipazioni

Questa sera si svolge l'ultima puntata di SmackDown prima della pay-per-view Elimination Chamber, al KFC Yum! Center di Louisville. La WWE presenta una serata con diversi incontri tra i protagonisti principali del roster, con l’obiettivo di preparare i lottatori agli scontri che si terranno nelle prossime settimane. L’evento include match e anticipazioni sui match futuri, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

In questa occasione la WWE propone una nuova puntata di SmackDown al KFC Yum! Center di Louisville, offrendo una serata ricca di incontri rilevanti in chiave future sfide e definizioni di titolo. l’evento mette in luce dinamiche di reparto, confronti tra atleti di diverso profilo e la cornice necessaria per prepararsi al palinsesto premium in arrivo. La serata dispone di una sfida di WWE Women’s Tag Team Championship con le campionesse Rhea Ripley e Iyo Sky che difendono la cintura contro la coppia formata da Lash Legend e Nia Jax. Elimination Chamber, prossimo grande evento della stagione, è in programma per la notte tra sabato 28 e domenica 29 febbraio, allo United Center di Chicago. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Kiana James ha conquistato l'ultimo posto in palio a SmackDown per entrare nell'Elimination Chamber match, in programma il 28 febbraio a Chicago.

Si avvicina Elimination Chamber, l'ultima tappa prima di WrestleMania, e la card della serata si sta delineando con particolare attenzione al main...

FULL MATCH: Women’s Elimination Chamber Match: Elimination Chamber 2025

