La Robur si prepara all’ultimo fine settimana di allenamenti prima della partita di domenica contro il Ghiviborgo, con due sessioni ancora da svolgere. La squadra lavora intensamente per arrivare all’appuntamento nel migliore dei modi, mentre i tifosi attendono con fiducia l’incontro che si terrà alle 14,30 allo stadio. La sfida si avvicina, e le energie sono tutte rivolte a questa occasione.

Mancano due sedute, alla Robur, per concludere la settimana di allenamenti in preparazione alla sfida casalinga di domenica con il Ghiviborgo, con fischio di inizio alle 14,30. Ultima fatica della squadra di Voria, prima che il campionato lasci il passo al Torneo di Viareggio. L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità ai quattro successi inanellati dall’arrivo del mister in panchina, quattro successi che li hanno rilanciati al quarto posto in classifica, con la seconda piazza (Tau Altopascio e Seravezza Pozzi sono entrambi a +8) nel mirino. Fermo restando che l’importante sarà non arrestare la corsa, un successo permetterebbe a Somma e compagni di aumentare il bottino in vista degli scontri diretti offerti dal calendario dopo l’interruzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultimissime. C’è il Ghiviborgo! Ultime due sedute prima della sfida

Terranuova Traiana, tre fine settimana decisivi: prima sfida contro il GhiviborgoArezzo, 13 febbraio 2026 – Saranno tre fine settimana fondamentali per il Terranuova di mister Marco Becattini che, prima della sosta per il Torneo...

Ultimissime Juve LIVE: Conte squalificato per due giornate, le ultime sugli infortunatiLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Temi più discussi: SALA STAMPA | Mister Pisacane alla vigilia del Parma; Calcio, Serie B: c’è Monza-Entella, inizia il tour de force di marzo; Serie A, Calciomercato Milan – Cercasi centravanti: le ultimissime; Napoli, da Anguissa a McTominay e De Bruyne: le ultimissime sui rientri dagli infortuni.

Dopo Carlo Conti, si apre la corsa per il conduttore del futuro. E in pole c'è De MartinoSanremo 2026, ascolti in calo. Il direttore artistico ha confermato più volte l'addio e il collega di «Affari tuoi» è pronto a prendere il suo posto ... corriere.it

Serie C, arriva la penalizzazione per il Siracusa: stangata agli aretusei e al Presidente Ricci. La nuova classificaIl Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Siracusa (girone C di Serie C) con sei punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni ... strettoweb.com