A Linaro di Mercato Saraceno si stanno portando a termine i lavori di messa in sicurezza del Rio Valle, un corso d’acqua chiamato anche

A Linaro di Mercato Saraceno, sono in fase di completamento i lavori di stabilizzazione del corso d’acqua Rio Valle, localmente denominato "il fosso", danneggiato in seguito all’alluvione del 2023. In una prima fase dell’intervento erano stati installati pennelli para-alberi – putrelle in acciaio a tre denti – con la funzione di trattenere tronchi e materiale legnoso proveniente dai versanti boschivi sovrastanti a seguito di fenomeni franosi. Le strutture hanno dimostrato piena efficacia anche durante i più recenti nubifragi. "Attualmente - spiega Massimo Gentili a nome della locale Pro loco - si stanno ultimando le opere di consolidamento del ponte della strada provinciale Linaro–Ciola, e il suo corso d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimi ritocchi al Rio Valle danneggiato dall'alluvione

