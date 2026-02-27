Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono arrivate diverse novità che coinvolgono vari club del massimo campionato italiano. Sono stati annunciati trasferimenti, infortuni e aggiornamenti sulle formazioni ufficiali per le partite in programma questa settimana. Le società hanno comunicato i rispettivi elenchi dei giocatori disponibili e alcune notizie riguardano anche squalifiche e recuperi. La giornata si presenta ricca di eventi e cambiamenti nel panorama calcistico italiano.

Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei.» Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Chivu e l’Inter in corsa verso lo scudetto, il tecnico sulle orme di Conte: può battere quel record! Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei.» Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Ranking... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Serie A: Atalanta-Napoli sfida Champions in equilibrio(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La sfida tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions, attira gli sguardi nella 26/a giornata di serie A: la squadra di Conte sembra aver abbandonato ogni velleità d ... tuttosport.com

Napoli-Roma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieWeek end di super appuntamenti quello in arrivo della 25esima giornata di Serie A. Oltre che dal derby d’Italia tra Inter e Juventus, il palinsesto verrà infatti animato anche dal derby del Sole: ... ilmattino.it

