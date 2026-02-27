Uil rilancia la vertenza Caserta | Turismo ed enogastronomia decisivi per lo sviluppo

La Uil di Caserta ha inaugurato una nuova sede che ospiterà gli uffici del Caf e del Patronato. La struttura si trova in una posizione strategica del territorio ed è stata pensata per offrire servizi di assistenza, tutele e consulenza ai cittadini. Questa decisione fa parte di una strategia più ampia della sigla sindacale per rafforzare la presenza sul territorio.

Inaugurata la nuova sede della Uil di Caserta. La nuova struttura, che ospiterà gli uffici del Caf e del Patronato, nasce con l'obiettivo di offrire assistenza, tutele e consulenza in un punto strategico del territorio. Al taglio del nastro hanno partecipato il Segretario Generale della Uil Pier.

Caserta, inaugurata nuova sede Uil: Bombardieri rilancia su lavoro, appalti e sviluppo del territorioCaserta – Un nuovo presidio sindacale nel cuore della città. È stata inaugurata questa mattina la sede territoriale della Uil in via Renella 58, struttura che ... pupia.tv

Contratto Pa. Cosmed annuncia apertura vertenza: Accordo Governo, Cgil, Cisl e Uil è un attacco alla dirigenza pubblicaLa Confederazione dei medici e dirigenti contesta la mancanza di confronto e denuncia: Il protocollo propone una gravissima provocazione deliberatamente contro la Dirigenza, una sorta di ‘contratto ... quotidianosanita.it

L'ESITO DELL'ASSEMBLEA Dalla sicurezza, all'Ia e il pnrr fino alla Nuova Pescara: dalla Uil l'appello a governare le transizioni e rilanciare lo sviluppo L'articolo: https://cityne.ws/UKtYf - facebook.com facebook

CGIL CISL UIL – TRENTINO * RILANCIO INDUSTRIA E INNOVAZIONE – TAVOLO PAT : «SÌ AD UN’OCCUPAZIONE DI MAGGIORE QUALITÀ, PER PROFILO RETRIBUTIVO E VALORIZZAZIONE» x.com