La Rai si prende in esclusiva un ricco pacchetto di match dei Mondiali di Calcio 2026. Con o senza l'Italia in campo, Rai1 trasmetterà le partite più attese del massimo evento sportivo. La Rai ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026, incluse l'apertura, le partite dell'Italia, le semifinali e la finale, più i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare. Trasmetterà almeno 32 partite su Rai1 e offrirà highlights e clip di tutte le partite su programmi, notiziari e social.

© Bubinoblog - UFFICIALE! LA RAI SI PRENDE I MONDIALI DI CALCIO 2026: “MASSIMA ESPOSIZIONE”

