Gli Stati membri dell’Unione Europea possono utilizzare fondi del Fondo Sociale Europeo per finanziare l’aborto. La decisione è stata comunicata in una recente delibera, che chiarisce le modalità di accesso alle risorse. La normativa permette di destinare i fondi a servizi di pianificazione familiare e assistenza sanitaria legata all’interruzione di gravidanza. La questione ha suscitato reazioni diverse tra i paesi membri.

È una sconfitta per la lobby abortista, ottenuta anche grazie alla nostra petizione, che in pochissimi giorni ha raccolto quasi 30.000 firme. Ma attenzione: non è finita. Rimane gravissimo che la stessa Commissione europea abbia indicato che gli Stati possono comunque finanziare l’aborto attingendo alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027: soldi destinati per occupazione, istruzione e inclusione sociale. È deplorevole che risorse pubbliche vengano destinate alla soppressione della vita, invece che al sostegno di madri e famiglie. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE, gli Stati possono finanziare l’aborto con risorse del Fondo Sociale Europeo

Leggi anche: Aborto, la Ue dice no a un nuovo fondo: “Gli Stati membri hanno già strumenti idonei, non serve”

Fondo sociale europeo, la Regione supera l'obiettivo intermedio di spesa: "Rimodulazione risorse verso sfide emergenti"La Regione Siciliana ha raggiunto e superato l’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2025 del Programma operativo Fse+.

Temi più discussi: Ue: Stati membri possono usare il fondo sociale per l'accesso transfrontaliero all'aborto; Il Consiglio approva una serie di misure a sostegno del settore vitivinicolo dell'UE; L’Europa dice no al turismo dell’aborto. Ma gli Stati possono usare il Fondo sociale; L'Ue approva l'uso di fondi già esistenti per garantire l'accesso all'aborto in Europa.

L’Europa dice no al turismo dell’aborto. «Ma gli Stati possono usare il Fondo sociale»Decisione ambigua della Commissione europea sull’Iniziativa di cittadini My Voice My Choice che chiedeva un progetto per finanziare gli aborti negli ... avvenire.it

Ue: Stati membri possono usare il fondo sociale per l'accesso transfrontaliero all'abortoL'iniziativa My Voice, My Choice celebra la decisione della Commissione europea di utilizzare i fondi europei per l'accesso transfrontaliero all'aborto, Bruxelles, Belgio, 2 febbraio 2026. msn.com

Ue: Stati membri possono usare il fondo sociale per l'accesso transfrontaliero all'aborto x.com

La Commissione Europea respinge il turismo dell’aborto ma autorizza l’uso del Fondo Sociale Europeo. Il Movimento per la Vita Italiano: decisione non condivisibile - facebook.com facebook